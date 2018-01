Jovem ferido em parque tem morte cerebral Bruno Ramon Pereira, de 15 anos, que caiu do brinquedo camicase no Parque Lacustre, em Castro (PR), teve a morte cerebral anunciada ontem à tarde. Ele estava internado na UTI do Hospital Bom Jesus, em Ponta Grossa (a 100 quilômetros de Curitiba) desde o dia 22, data do acidente. Conforme o boletim médico, o garoto sofreu politraumatismo grave, com fratura de crânio. O acidente, ocorrido na semana passada, deixou outras 11 pessoas feridas, após o brinquedo se partir ao meio e cair. A polícia segue investigando as causas do acidente.