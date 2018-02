Jovem mata ex de 14 anos na zona leste A adolescente Nathalia Leite de Jesus Pereira, de 14 anos, foi morta no fim da tarde de ontem com um tiro na cabeça, supostamente pelo ex-namorado, José Olálio Batista Filho, de 23, num pet shop no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. Inconformado com o fim do romance, ele sacou um revólver e atirou, fugindo em seguida.