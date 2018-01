Jovem mata namorada e tenta o suicídio A estudante Liane Barreto Kelly, de 19 anos, foi morta a tiros de revólver dentro do seu carro por Carlos Souza Júnior, de 22 anos, que tentou se suicidar logo depois, disparando contra a cabeça. O crime ocorreu na manhã de hoje, na pista da orla marítima do Bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Segundo policiais que investigam o caso, aparentemente foi uma briga de namorados levada às últimas conseqüências. Além do revólver calibre 38 usado no crime, os policiais acharam dentro do veículo um buquê de rosas. Uma testemunha que pediu para não ser identificada disse não ter ouvido a discussão entre Liane e Carlos. ?Só ouvi dois disparos. Quando olhei, vi o corpo da garota no banco do motorista e o do rapaz no banco da carona", afirmou. Policiais militares transportaram os dois para o Hospital Geral do Estado, onde Liane já chegou morta. Carlos, estudante do curso de Administração de Empresas da Universidade Facs, permanece internado em estado grave.