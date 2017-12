Jovem morre ao ser atropelado por carreta em SP Atropelado por uma carreta na tarde desta quinta-feira, um jovem de 18 anos morreu antes que pudesse ser socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros em São Paulo. O incidente ocorreu por volta das 15 horas na confluência da Rua Tomé Álvares de Castro com a Av. Jacu Pêssego, em Itaquera, zona leste da capital. O rapaz teve o tórax esmagado pela roda da carreta. Até o início da noite, o acidente não havia sido registrado na delegacia do bairro, o 32º DP, e a polícia não sabia informar as circunstâncias em que aconteceu.