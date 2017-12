Jovem morre após carro dirigido por menor capotar Um adolescente morreu e outros quatro ficaram feridos em um acidente automobilístico na madrugada deste sábado, 10, em Barretos, na região de Ribeirão Preto. O carro onde os jovens estavam, uma EcoSport, capotou depois que o motorista, R.A.R, de 15 anos, perdeu o controle do veículo num desnível da pista. O passageiro Ghibran Cruz de Carvalho, de 16 anos, morreu no local. Um deles ficou gravemente ferido e foi levado à Santa Casa do município. Uma Saveiro que estava à frente da EcoSport também foi envolvida no acidente, que será investigado pela Polícia Civil, em inquérito. O acidente ocorreu no km 4 da Via das Comitivas, em Barretos. Os adolescentes iam a um baile no Parque do Peão, por volta da 1 hora. A polícia ainda investigará a responsabilidade do caso, pois um adolescente dirigia o carro - o mesmo garoto teria batido num carro da Polícia Civil na noite do réveillon.