Jovem morre de tanto beber vodca em festa de aniversário no RS

SÃO PAULO - Um jovem de 21 anos morreu no último sábado, 9, depois de participar de uma competição de quem beberia mais vodca em uma festa de aniversário em Viamão, no Rio Grande do Sul.

De acordo com a polícia, Tiago Martins das Silva entrou em coma alcoólico ainda na festa e depois de desmaiar no banheiro, foi deixado desacordado no sofá, onde ficou sentado até ser colocado em um táxi que o levou para casa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De casa, ele foi encaminhado ao posto de saúde da Vila Bom Jesus, onde foi constatada sua morte. A Polícia Civil local está investigando o caso.