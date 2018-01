Jovem morre durante cirurgia de implante de silicone no PR Daniele Gonçalves de Freitas, uma jovem secretária, morreu no último sábado em Curitiba (PR) na mesa de cirurgia, enquando fazia um implante de silicone nos seios. O médico, que fez a operação não era cirurgião plástico, informa a Band News. Segundo a emissora, Daniele procurou o médico Marcos Ceschi contra a vontade da irmã, Estela Martins Machado, que indicou um cirurgião plástico conhecido. Segundo o Conselho de Medicina do Paraná, Ceschin é especialista em Clínica Médica, Cirurgia Geral e medicina do trabalho e não poderia fazer uma cirurgia plástica. Um implante de silicone custa no mínimo R$ 8 mil. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (ABCP/PR), por causa do valor e da grande procura, médicos de várias especialidades estão se aventurando nesta área e arriscando a vida dos pacientes. A emissora não deu detalhes sobre o valor que Daniele iria pagar ao médico e em quais condições ocorreu a morte.