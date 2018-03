Jovem morre durante perseguição policial Um adolescente de 16 anos morreu na noite de sexta-feira, após uma perseguição policial em Grajaú, zona sul de São Paulo. O adolescente estava em uma mobilete quando foi atingido por uma carro que acabara de ser roubado. Os criminosos se dirigiam ao centro da cidade e estavam sendo perseguidos. Eles só pararam no Terminal do Grajaú, onde trocaram tiros com a polícia. Um dos assaltantes foi baleado e levado para o hospital. Os outros dois fugiram.