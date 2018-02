Jovem morre durante teste físico da Polícia Militar na BA

Leandro de Oliveira Queiroz, de 26 anos, morreu após uma parada cardiorrespiratória nesta quarta-feira, 10, enquanto realizava o teste de aptidão física (TAF) no processo seletivo do Concurso para Soldado Polícia Militar da Bahia.

De acordo com a corporação, Leandro sofreu "um mal súbito" na pista de atletismo da Vila Policial do Bonfim, por volta das 10h50. O candidato foi atendido por um médico e dois enfermeiros que estavam no local no momento da prova e, em seguida, foi levado para o Hospital Geral da PM, localizado a 300 metros da pista.

Para participar do teste, a PM destacou que o candidato passou por uma avaliação médica. Segundo a corporação, o relatório apresentado por Leandro atesta que o candidato está "apto para a realizar atividade física e testes de robustez". Entre as atividades do TAF estão a corrida de velocidade de 50 metros, corrida de 2.400 metros e barra-fixa.