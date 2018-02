Jovem morre em cruzeiro de estudantes

A estudante de direito Isabella Baracat Negrato, de 20 anos, morreu na tarde de anteontem em Ilhabela, litoral norte paulista, a bordo no navio MSC Opera. Ela participava de um cruzeiro universitário com outros 1.800 passageiros, que partiu do Porto de Santos na quinta-feira com destino ao Rio de Janeiro. Segundo informações dadas por testemunhas à Polícia Federal, Isabella, que vive em Bauru, no interior, começou a passar mal às 16h30 de sexta-feira, após ingerir bebida alcoólica em excesso. Ela foi levada ao hospital do navio, onde os médicos tentaram reanimá-la. Mas a estudante não teria reagido aos medicamentos e morreu. Companheira de cabine da jovem, Lisa Pereira informou à polícia que Isabella bebeu muito, mas não usou entorpecentes. Ela já teria sido atendida antes no navio, também por bebida em excesso. Policiais foram até o navio e constataram que não havia ferimentos no corpo da estudante, encaminhado ao IML de São Sebastião, também no litoral. Segundo o delegado Múcio Monteiro, é cedo para apontar as causas da morte. "As vísceras serão encaminhadas para perícia." O caso foi registrado como morte suspeita. O pai de Isabella, o endocrinologista Antonio Carlos Negrato, entrou em choque ao saber da morte da filha e teve de ser internado. A mãe da jovem, acompanhada de parentes, foi ao litoral norte para reconhecer o corpo, que foi liberado pela manhã e chegou a Bauru às 17h40 de ontem. O velório começaria às 20 horas. O enterro deve ser realizado hoje. Em nota, a MSC afirma que "o médico responsável, vendo a situação delicada, solicitou o desembarque imediato. Porém a passageira veio a falecer durante o desembarque". A empresa afirma que "prestou todo o atendimento necessário e, em respeito e solidariedade à família da hóspede, não comentará detalhes do falecimento". Passageiros que estavam no navio começaram a desembarcar ao meio-dia de ontem no Rio. Muitos nem sabiam do acontecido. Outros contaram que a intensa programação musical do cruzeiro não foi interrompida. Durante a viagem, houve festas animadas por DJs e shows com as bandas Eva, Inimigos da HP, Jammil e Uma Noites, Jeito Moleque e Revelação. "Soube que uma passageira passou mal, mas os monitores me disseram que ela não tinha morrido, talvez para não estragar a festa. Parece que foi a combinação de remédios e bebidas", disse uma passageira. A Assessoria de Imprensa da Forma Turismo, que organizou o cruzeiro universitário, informou que é o primeiro caso de morte registrado em seus passeios - essa era a quinta edição da festa, já realizada em outros navios. Para participar, era preciso ter mais de 18 anos e cursar faculdade. Segundo a empresa, houve revista da PF antes do embarque."Tinha um detector de luz que identificava se o passageiro estava levando bebida alcoólica. Eu estava com uma garrafa de whisky e não pude levar", diz Tiago Lima, de 31 anos, estudante de Gestão de Tecnologia da Informação. A MSC não informou se havia venda de bebida alcoólica no navio. A família deverá pedir explicações formais sobre as circunstâncias da morte da jovem. Segundo Rogério Negrato Castro, primo da estudante, ela era saudável e não apresentava indício de ser usuária de drogas. Ele diz que a família buscará saber detalhes do que antecedeu à morte de Isabella, confirmar se ela bebeu em excesso e, principalmente, se ingeriu drogas e em que condições. COLABOROU JAIR ACEITUNO