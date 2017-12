Jovem passa 24 horas refém no MA A jovem Andra Trindade Fonseca, de 16 anos, foi mantida refém em sua casa da noite de sábado até a noite de ontem pelo ex-namorado, Ismael Fonseca Amorim, de 22 anos, em Pinheiro (MA). Armado, Ismael chegou a atingir o atual namorado de Andra, Elidoel dos Santos Melo, de 32 anos, na mão direita e, de raspão, no peito. Por volta das 19h30, a polícia conseguiu negociar a rendição do rapaz, que foi preso e levado para a delegacia regional. Andra não sofreu nenhum ferimento.