Jovem que caiu da Ponte Rio-Niterói sai da UTI

RIO - Marina Pinto Borges, de 22 anos, que caiu no mar após capotar sete vezes na Ponte Rio-Niterói, na segunda-feira, 3, foi transferida nesta quinta-feira, 6, para um quarto particular do Hospital Pasteur, no Méier, zona norte do Rio. Ela estava internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da unidade particular com uma lesão no baço.

"Apesar da gravidade do acidente ela não sofreu vários traumas possíveis nesses casos e o primeiro atendimento foi muito bom. Demos continuidade ao tratamento, com novas reavaliações e a realização de diversos exames laboratoriais e de imagem", afirmou o coordenador da clínica médica do Pasteur, Pablo Quesado.

Marina terá acompanhamento de fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos. Ainda não há previsão de alta.