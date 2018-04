Jovem sem habilitação atropela sete e mata dois no Paraná

CURITIBA - Um motorista de 18 anos, sem carteira de habilitação e, segundo testemunhas, fazendo manobras arriscadas, atropelou sete pessoas em frente a uma casa, matando uma mulher de 19 anos e sua filha de apenas dez meses, na madrugada deste domingo, 1, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Uma outra menina ferida foi levada em situação mais grave para o hospital. O motorista, Jeferson Dionísio dos Santos, que se feriu sem gravidade, foi detido após o acidente e admitiu, em entrevista à Rádio Banda B, que bebeu "Smirnoff, tubão (mistura de várias bebidas alcoólicas e não alcoólicas) e refrigerantes."

Segundo testemunhas, o carro teria se aproximado de uma residência no Bairro São Gabriel, onde se realizava uma festa, com o motorista dando cavalinho de pau. Ao perder o controle em uma curva, ele acabou atropelando as pessoas que conversavam em frente à casa e ainda bateu contra o muro. Morreram Márcia Amaral de Oliveira e sua filha Maiane Amaral de Lima, que estava no colo. A criança ainda foi atendida por socorristas do Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), mas morreu na ambulância.

Preso, o motorista disse à rádio de Curitiba que foi estudante, mas agora ficava em casa. Mesmo sem ter habilitação, assumiu que comprara o carro, que estava no nome da mãe. "É a primeira vez que pego ele", afirmou. "Nunca tinha guiado um carro na vida." Santos ressaltou que não se lembrava se estava fazendo manobras perigosas.

"Só sei que fui fazer a curva, só isso, e não me lembro de mais nada", completou. Também acentuou não se recordar quantas pessoas estavam com ele dentro do carro. "Eu e mais uma pessoa, parece, eu não lembro", disse. Mas recordou ter ingerido bebidas alcoólicas e reconheceu o erro. "Tenho que pagar, é obrigado", afirmou.