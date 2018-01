Adolescentes fazem motim em unidade socioeducativa em Porto Alegre

SÃO PAULO - Um grupo de adolescentes infratores organizou um motim em uma das unidades da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) de Porto Alegre, no fim da noite desta segunda-feira, 19. A situação foi controlada em 15 minutos sem nenhum ferido, conforme a instituição. Ao menos 62 adolescentes internados em uma ala provisória ameaçaram atear fogo em colchões, perto das 23 horas.

A Brigada Militar foi chamada para fornecer medidas preventivas de segurança, informou a Fase. Houve ainda revista nos dormitórios para manter a segurança.

Uma das motivações do motim seria a superlotação da unidade. A Fase abriga hoje 145 jovens, mas sua capacidade é para 80.

