Jovens traficantes são presos com R$ 95 mil A Polícia de Londrina, interior do Paraná, prendeu três estudantes e um recém-formado em Hotelaria e Turismo que traficavam drogas. O comércio era feito por meio de um programa de comunicação online da Internet e em festas rave. No momento da prisão, os jovens portavam 415 selos de LSD (ácido lisérgico), 19 micropontos da mesma droga, 40 comprimidos de ecstasy e 30 gramas de maconha, além de R$ 94,5 mil em cheques e R$ 422 em dinheiro. A prisão aconteceu em frente à casa de um deles, no Jardim Quebec, um bairro de classe média alta. Eduardo de Paula, de 26 anos, Rodolpho Galdino de Godoy de 22, Alexandre Guarilha Júnior, de 22, e Gustavo Grizotto Daminali, de 25, traficavam drogas há cerca de quatro anos, segundo a polícia, que os estava investigando há três meses.