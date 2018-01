JT dará camarote Vip no carnaval de SP para seus leitores

Criatividade pode ser a chave para um carnaval diferente este ano. O Jornal da Tarde vai premiar as melhores frases, com no máximo três linhas, sobre o seguinte tema: "Escola do meu Coração". As mais criativas serão selecionadas e a recompensa será um ingresso para o camarote vip do JT do Sambódromo. No total, serão 60 frases escolhidas e o felizardo ainda pode levar um acompanhante. Veja também: Regulamento do concurso 'Carnaval 2008 é no camarote JT' Junto com a frase, o participante deve informar o dia que gostaria de assistir aos desfiles das escolas de samba. As opções são dia 1º, dia 2 ou dia 8 de fevereiro (desfile das escolas campeãs). Para participar é só mandar a frase criativa para o e-mail: marketing.eventos@grupoestado.com.br. O concurso se estende até o próximo dia 27 de janeiro e o nome dos vencedores serão divulgados na edição do dia 28. O folião que pretende cair na folia no camarote só não pode esquecer de colocar os dados pessoais: nome, data de nascimento, endereço, CEP, telefone, e-mail, RG e CPF.