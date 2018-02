Juiz aceita denúncia contra músico A Justiça de Guarulhos aceitou ontem a denúncia em que o músico Evandro Gomes Correia Filho, de 35 anos, é acusado de homicídio duplamente qualificado contra a ex-mulher e tentativa de homicídio contra o filho. No dia 18 de novembro, eles caíram do terceiro andar do prédio onde moravam. O juiz Leandro Bittencourt Cano decretou a prisão preventiva do músico. O pedido de prisão "visa impedir que o réu impeça a produção de provas". Os advogados não quiseram se pronunciar sobre a decisão.