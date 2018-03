Juiz autoriza transferência de Suzane Von Richthofen O juiz corregedor dos presídios de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, autorizou nesta segunda-feira, 29, a transferência de Suzane Von Richthofen. A solicitação foi feita pela própria detenta e a autorização, encaminhada à Secretaria de Assuntos Penitenciários (SAP). Suzane foi condenada no ano passado a mais de 39 anos de prisão pela morte de seus pais em 2003. De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, na semana passada os advogados de Suzane entraram com pedido de transferência de sua cliente no Tribunal de Justiça, quando foi informado que a autorização já havia sido concedida. Suzane cumpria pena na penitenciária feminina de Ribeirão Preto. Por motivos de segurança, a divulgação da penitenciária que receberá a detenta não será permitida.