Juiz dá isenção de tarifa a portadores de HIV A Justiça determinou à Prefeitura que restabeleça a isenção do pagamento de tarifa nos ônibus aos portadores do vírus HIV. A ação civil pública foi movida pelo Ministério Público depois que a administração municipal deixou de renovar as carteiras que garantiam a isenção, em novembro de 2006. Na sentença, o juiz cita a necessidade de os pacientes chegarem aos locais de tratamento.