Juiz denuncia Valério e Glênio Guedes Apenas 24 horas depois de receber a denúncia, o juiz da 3.ª Vara Federal Criminal, Roberto Schuman, tornou indisponíveis os bens e quebrou o sigilo do ex-procurador da Fazenda Glênio Guedes, do publicitário Marcos Valério e de seus dois sócios. Glênio foi acusado de beneficiar bancos no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.