Juiz feriu tratados, diz advogado de pilotos do jato Legacy

O advogado americano Joel Weiss, defensor dos pilotos do jato Legacy que se chocou com o Boeing da Gol em 29 setembro de 2006 - matando 154 pessoas -, afirmou que vai recorrer da decisão do juiz Murilo Mendes de não autorizar os clientes, Joe Lepore e Jan Paul Paladino, a prestarem depoimento nos Estados Unidos. Termina interrogatório de controladores do dia do acidente da Gol Com isso, os americanos tornaram-se réus à revelia no processo que corre na Justiça Federal de Sinop (MT). Para Weiss, a negativa do juiz "vai contra proteções previstas no tratado de extradição entre os dois países". Weiss confirmou ao Estado o teor de entrevista concedida na terça-feira, 28, ao jornal americano Newsday. Nela, afirmou que os "pilotos são inocentes e têm todo o interesse em testemunhar e contar sua história". Silêncio Apesar da ausência dos pilotos, as audiências prosseguiram em Sinop na terça-feira. O sargento Jomarcelo Fernandes dos Santos, operador do centro de controle de vôo de Brasília (Cindacta-1), preferiu ficar calado durante todo o seu depoimento. O sargento é acusado de homicídio doloso pelas 154 mortes do avião da Gol e pode ser condenado a até 36 anos de prisão. Nos 20 minutos em que ficou diante do juiz, não respondeu nem às perguntas da sua defesa. "Me reservo ao direito de ficar calado", repetiu.