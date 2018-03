Juiz indica defensores públicos para Bida Preocupado em ter de adiar o julgamento do fazendeiro Vitalmiro Bastos de Moura, o Bida, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da missionária Dorothy Stang, o juiz Raimundo Flexa designou os defensores públicos Paulo Bona e Alex Noronha para atuar no júri, amanhã, em Belém (PA). Em março, o julgamento foi adiado porque o advogado Eduardo Imbiriba não compareceu.