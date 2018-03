Juiz manda retirar site de empresa de Ribeirão O juiz da 10ª Vara Cível de Ribeirão Preto (SP), Antônio Sérgio Reis de Azevedo, deu liminar contra a empresa Stopplay, acusada de lesar cem pessoas de várias partes do País com a venda de eletroeletrônicos pela internet no valor total de R$ 5 milhões. A empresa terá de retirar seu site do ar e seus bens e os do dono estão indisponíveis. A ação foi movida pelo promotor Carlos Cezar Barbosa. A empresa recebia o dinheiro, mas não entregava o produto.