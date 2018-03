Juiz manda soltar 2 controladores do Cindacta-4

Presos desde 14 de agosto, os controladores de vôo Wilson Alencar Aragão e Michael Rosenfeld de Paula foram libertados ontem, por decisão do juiz da 12ª Circunscrição Judiciária Militar José Barroso Filho. Aragão, Rosenfeld e outros cinco operadores respondem a processos na Justiça Militar por "incitamento à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar", por terem se aquartelado e liderado a greve de controladores de 30 de março no Cindacta-4, em Manaus. Os controladores também respondem por "crítica indevida" - infração prevista para os militares que derem entrevistas a veículos de comunicação, sem que tenham recebido a devida autorização do comando. Segundo a assessoria do tribunal militar, os outros cinco controladores vão continuar presos até a próxima audiência, provavelmente em 15 dias. Essa audiência fará a comparação entre as reportagens publicadas por jornais e o conteúdo das gravações disponibilizadas pelos jornalistas. Os controladores negam algumas das informações publicadas pela imprensa sobre o motim. EXPULSÃO Aragão só foi acusado por publicação ou crítica indevida. Já Rodrigues por ter cooperado para o incitamento à desobediência (motim). Os dois foram soltos, mas ainda respondem à Justiça Militar. As penas previstas nos dois processos podem ser superiores a 2 anos e incluem a expulsão da Aeronáutica.