Juiz multa aeroportuários e determina fim da operação padrão

O juiz da 22ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, Ênio Laércio Chappuis, determinou no fim da tarde desta quinta-feira, 1º, o fim da operação padrão dos funcionários do Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos, iniciada na manhã de quarta-feira. Funcionários de Cumbica suspendem operação padrão Governo prevê novo risco de apagão aéreo para Finados Saiba quais são seus direitos em caso de atraso nos aeroportos Situação dos aeroportos do País A assessoria de imprensa da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) informou que a greve branca foi suspensa às 17h30, depois que o Sindicato Nacional dos Aeroportuários (Sina) foi comunicado da decisão judicial. O juiz multou o sindicato em R$ 10 mil diários pelos prejuízos causados aos passageiros às vésperas do feriado de Finados. A ação civil pública do Ministério Público Federal do Distrito Federal foi protocolada às 5 horas da manhã desta quinta pelo procurador Wellington Divino Marques de Oliveira. O presidente da Infraero, estatal que administra os aeroportos, Sérgio Gaudenzi, foi surpreendido com a informação de que a operação padrão continuaria nesta quinta. No fim da noite de quarta-feira, Gaudenzi acreditava ter entrado em acordo com os sindicalistas, depois de garantir que as cláusulas do acordo coletivo de trabalho seriam cumpridas. 'Desrespeito à lei' Em nota emitida nesta quinta, Gaudenzi acusou o sindicato de desrespeitar a lei, de causar danos à população e de levar a Infraero "ao foco de uma possível nova crise no setor da aviação civil". Segundo a Infraero, ficaram sem funcionamento nove dos 12 terminais de Raio X do setor de embarque internacional de Cumbica, até a retomada dos trabalhos. "A Infraero, que nunca fora o foco dos problemas do chamado 'caos' aéreo, é trazida ao centro dos problemas sem justificativa de qualquer gênero. A postura do Sina poderá ser nefasta para a imagem da empresa e seus empregados, que sempre foram respeitados por sua eficiência e responsabilidade pública", afirmou Gaudenzi na nota. Jobim Enquanto o presidente da Infraero buscava um caminho para a retomada dos trabalhos em Cumbica, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, que cumpria agenda de trabalho em Iléus e Porto Seguro, na Bahia, e, referindo-se ao movimento grevista, respondeu, no fim da manhã: "Este assunto está resolvido". "Houve uma reivindicação salarial, que nós resolvemos ontem e isso é conseqüência de disputa de reivindicação salarial , movimento que nasce em Cumbica", declarou Jobim. O ministro disse que a questão agora é discutir a possibilidade da construção de um terceiro terminal em Guarulhos e encontrar uma solução para a construção da terceira pista no mesmo aeroporto, além de "otimizar o uso de Viracopos". Jobim anunciou que pretende abrir um debate público sobre a entrega da exploração de aeroportos à iniciativa privada, "para estabelecer uma concorrência em que possa, em Viracopos, por exemplo, esvaziar as necessidades de Congonhas".