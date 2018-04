Juiz permite venda de comida em tabacaria Mais uma tabacaria, a AN, na zona norte da capital, conseguiu na Justiça o direito de vender tabaco, comida e bebida, trio que foi proibido pela lei antifumo. Parecer do juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública assegurou ao estabelecimento o direito de continuar no ramo de atividade. Quase na mesma data, a Esch Tabacaria, loja localizada no Jardins, bairro nobre da capital, também havia conquistado o direito. Porém, ontem, a liminar foi cassada a pedido do governo, que promete o mesmo para a AN.