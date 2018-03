Juiz quebra sigilo de empresa acusada

O juiz Victor André Liuzzi determinou ontem a quebra do sigilo bancário da empresa A. C. Nadaf Neto Assessoria em Comércio Exterior, acusada pelo senador derrotado à reeleição Arthur Virgílio (PSDB) de participar de um esquema de compra de votos em favor dos candidatos eleitos Eduardo Braga (PMDB) e Vanessa Grazziotin (PCdoB). A Justiça quer informações sobre cartões emitidos em nome da A. C. Nadaf Neto. Braga e Vanessa alegam que a empresa coordenou o pagamento de cabos eleitorais no interior do Estado.