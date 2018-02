Juiz solta vigia que matou jovem em loja da zona sul A Justiça mandou soltar o segurança Genilson Silva Sousa, acusado de matar o metalúrgico Alberto Milfont Júnior, de 23 anos, dentro da loja da Casas Bahia do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. O crime ocorreu no dia 10 de novembro. Após uma discussão, o vigia, de uma empresa terceirizada, atirou contra a cabeça da vítima, que havia ido ao local com a namorada e um amigo para comprar um colchão. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Sousa já deixou a carceragem do 13º Distrito Policial, da Casa Verde, na zona norte, onde era mantido. O desembargador Péricles Piza, da 1º Câmara de Direito Criminal, considerou desnecessária a manutenção da prisão do acusado durante o andamento do processo. "O fato de ser o paciente vigilante não implica, por si só, risco à ordem pública. Nada consta no sentido de que pretenda influir no ânimo das testemunhas a serem ouvidas, prejudicando a instrução criminal, ou que pretende isentar-se da aplicação da lei penal", afirmou o magistrado, em seu despacho. Piza destacou que Sousa preenche os requisitos necessários para a concessão de liberdade provisória, pois é réu primário, exerce atividade laboral lícita e possui endereço fixo, onde pode ser encontrado para acompanhar os atos do processo. No mês passado, familiares do metalúrgico fizeram passeatas pelas ruas do bairro e avisaram que vão processar a empresa de segurança.