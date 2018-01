Julgamento de mais 3 acusados de matar Patrícia Acioli entra no 2º dia

RIO DE JANEIRO - O julgamento de três acusados de matar a juíza Patrícia Acioli continua nesta quarta-feira, 30, no 3° Tribunal do Júri de Niterói, no Grande Rio, com o depoimento dos réus Junior Cezar de Medeiros, Jefferson de Araújo Miranda e Jovanis Falcão. É esperado para hoje o debate entre a defesa e a promotoria. Nesta terça-feira, 29, no primeiro dia do júri, foram ouvidas seis testemunhas de acusação, sete de defesa e dois informantes.

A magistrada, que era a titular do Tribunal do Júri de São Gonçalo, foi executada com 21 tiros na porta de sua casa, em Piratininga, Niterói, no dia 11 de agosto de 2011. Patrícia Acioli era conhecida por sua atuação firme contra crimes cometidos por policiais militares.

Os três réus respondem por homicídio triplamente qualificado e formação de quadrilha, cujas penas que variam de dois a 30 anos. Ao todo, 11 policiais militares são acusados de terem participado do crime. O primeiro a ser julgado, o cabo Sergio Costa Junior, foi condenado a 21 anos de prisão em regime fechado, em dezembro do ano passado. Mais sete acusados aguardam decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para que o julgamento seja marcado.