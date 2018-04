Julgamento de PMs é adiado A primeira audiência do processo que vai julgar 4 PMs pelo homicídio da engenheira Patrícia Amieiro, marcada para ontem, no 3.º Tribunal do Júri na Justiça do Rio, foi adiada a pedido da defesa. Não há nova data. Além da inclusão do depoimento de um guardador de carros, que disse que a jovem foi morta por traficantes da Rocinha. Patrícia desapareceu há um ano. Seu carro foi encontrado às margens do Canal de Marapendi, na Barra. Os PMs são suspeitos e estão presos.