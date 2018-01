Julho é o mais seco dos últimos 8 anos em São Paulo

SÃO PAULO - Durante todo o mês de julho, a cidade de São Paulo registrou apenas 0,8 mm de chuva, que aconteceu ainda no dia 4, segundo o Instituto Nacional de Meterologia (Inmet). A quantidade só não é menor do que a de julho de 2008, quando não houve registro de precipitação na capital.

A causa da escassez de chuva é uma massa de ar seco, que está concentrada no interior do País, o que impede a chegada de frente fria e nuvens mais carregadas, que vêm da Região Sul. A estimativa do Inmet é de que, a partir da quinta-feira, 3, essa massa de ar seco comece a se deslocar no sentido nordeste e do Oceano Atlântico. Isso deve liberar a passagem para a massa de ar frio e, logo, a ocorrência de chuvas.

Embora o mês de julho seja tradicionalmente uma época mais seca, neste ano a média de chuvas está menor em todo o País.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Inmet ressalta, no entanto, que há uma exceção no extremo Norte e na região litorânea do Nordeste. Nessas áreas, as precipitações estão até um pouco acima da média.