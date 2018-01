Juliana Paes cai no samba da Viradouro e encanta na Sapucaí

Mais de 50 mil pessoas lotaram as arquibancadas da Marquês de Sapucaí, o Sambódromo do Rio de Janeiro. O público participou com muito entusiasmo de ensaios como o da Mangueira e da Viradouro, na noite de domingo, 13. Quem chamou a atenção foi a atriz Juliana Paes, à frente da bateria da Viradouro. Vestida com um minivestido vermelho, a morena fez a alegria dos ritmistas da agremiação. Este é o quinto ano consecutivo que Juliana Paes desfila como rainha de bateria da Viradouro. A escola de Niterói cantará o enredo "É de arrepiar", do carnavalesco Paulo Barros. A atriz deu uma prévia do que vai mostrar na avenida na primeira noite de desfiles do Grupo Especial, em 3 de fevereiro, mas fez questão de fazer segredo quando o assunto foi sua fantasia. "Posso apenas dizer que a minha fantasia será arrepiante", disse Juliana. A escola dedicou o ensaio de domingo a seu presidente, Marco Lira, internado depois de ser atingido por dois tiros, na sexta-feira, 11. Mesmo preocupada com a saúde do presidente, a comunidade niteroiense cantou bem o samba da vermelha-e-branca.