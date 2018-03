Jungmann negocia mais recursos para Ministério da Segurança

BRASÍLIA - O ministro da Segurança, Raul Jungmann, afirmou nesta quarta-feira, 7, em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, que negocia com a equipe econômica a liberação de mais recursos para a pasta recém-criada pelo presidente Michel Temer (MDB). Ele disse que Temer pediu que R$ 100 milhões do orçamento da pasta sejam destinados para a prevenção do crime e que vai definir como será feito essa remanejamento no início da semana que vem.

"Isso não quer dizer que não esteja em negociações com equipe econômica mais recursos, pois eles virão", destacou. "Parte destes recursos será aplicada em programas de combate a violência contra mulher e feminicídio."

Na coletiva, que aconteceu após reunião do presidente com prefeitos para discutir o tema da segurança pública, Jungmann afirmou ainda que vai marcar reunião com outras instituições financeiras para buscar mais recursos para a área. "Vou marcar reunião com a Caixa (Econômica Federal), com o Banco do Brasil e com todo o sistema financeiro", disse.

Segundo ele, o governo quer conversar "com o PIB brasileiro" para buscar apoio às ações de segurança. "Vamos convidar todo o empresariado brasileiro a ajudar."

Ele explicou que o anúncio feito pelo governo de liberar via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) R$ 10 bilhões para as prefeituras está dentro do valor que já havia sido anunciado na semana passada durante reunião entre Temer e governadores.

"O orçamento total é de R$ 42 bilhões e, dos R$ 42 bilhões, R$ 10 bilhões vão para cidades e os demais para os Estados", disse Jungmann.

Segundo o ministro, pelo cronograma do BNDES, os "empréstimos poderão estar disponíveis entre maio e junho".

Jungmann disse que as condições dos empréstimos para as capitais são similares às anunciadas na semana passada e afirmou que na próxima sexta-feira, 9, terá uma reunião no Rio de Janeiro, com o Conselho de Administração do banco, para poder precisar melhor como serão os financiamentos.

O ministro destacou que mais de 80% da população brasileira vivem em cidades e que é preciso investir na segurança da população.

Críticas

Jungmann rebateu as críticas feitas pelo alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Zeid Al Hussein, em relação a intervenção na segurança no Rio de Janeiro e ressaltou que não há nenhum desrespeito aos direitos humanos por parte das Forças Armadas.

"Já fizemos 11 GLOs (Garantia da lei e da Ordem), me digam o que foi feito contra os direitos humanos para as Forças Armadas? Qual foi a denúncia de desrespeito aos direitos humanos das Forças Armadas?", indagou. "São mais de 90 mil homens e mulheres e a performance tem sido exemplar", completou o ministro.

Em seu informe anual entregue nesta quarta ao Conselho de Direitos Humanos, o chefe da pasta na ONU alertou que as Forças Armadas não são especializadas em segurança pública. Essa foi a primeira reação das Nações Unidas sobre o assunto. O governo brasileiro terá a oportunidade de se exprimir diante do Conselho da ONU para se defender nesta quinta-feira, 8.

Nas últimas semanas, três organizações não governamentais (ONGs) recorreram à Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra a intervenção. A Justiça Global, o Instituto de Estudos da Religião e o Centro pela Justiça e o Direito Internacional consideram preocupante a subordinação da segurança às Forças.

Na queixa entregue no organismo regional, as entidades citam o artigo 41 da Convenção Americana, que diz que a comissão deve "promover a observância e a defesa dos direitos humanos".