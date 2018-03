Justiça abranda pena de Elias Maluco A 8.ª Câmara Criminal do Rio concedeu ontem ao traficante Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, mudança no tipo de regime de sua pena de "integralmente fechado" para "fechado". O traficante é acusado de comandar a tortura e a morte do jornalista Tim Lopes. Ele foi julgado em 2005. A mudança permitirá que a defesa entre com recursos de progressão de pena depois que ele cumprir um terço dos 28 anos e seis meses. Ele foi preso em setembro de 2002 e transferido para Catanduvas (PR).