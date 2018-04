Justiça abre processo contra Dr. Hélio

A Promotoria da Cidadania apontou à Justiça que Dr. Hélio não declarou propriedade de duas empresas rurais ativas, uma localizada em Sousas, distrito de Campinas, e outra em Mogi Mirim, também na região. De acordo com informações da Receita Federal, uma das empresas seria de criação de gado de corte e a outra, do ramo agrícola. As propriedades são usadas para lazer pela família do ex-prefeito. Os promotores apontam que por terem CNPJ e por haver criação de animais as empresas deveriam ter sido declaradas.

O advogado Alberto Rollo, da equipe de defesa de Dr. Hélio, disse que as propriedades estão na declaração de bens do ex-prefeito e recolhem os impostos rurais devidamente. "Isso (o processo) é uma grande bobagem, porque foram comprados dois imóveis rurais, fizeram parte da declaração de Imposto de Renda. Foi constituído CNPJ, que é só um rótulo sobre a propriedade, mas não muda seu valor", afirmou Rollo. "Além disso a compra dos imóveis também foi declarada à Justiça Eleitoral e não tem nada escondido."

A ex-primeira-dama Rosely consta da ação porque não teria, segundo a promotoria, declarado propriedade da Solução Transporte e Logística enquanto ocupou cargo público. Rosely é acusada, em processo paralelo, dos supostos crimes de formação de quadrilha, corrupção passiva e fraudes em licitações e apontada pelo Ministério Público como centro de suposta organização criminosa que teria desviado recursos da Sanasa, a empresa de saneamento de Campinas.