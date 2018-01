Justiça acata denúncia contra cunhado de Ana Hickmann

BELO HORIZONTE - A Justiça acatou denúncia por homicídio doloso - quando há a intenção de se cometer o crime - apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais contra o cunhado da apresentadora Ana Hickmann, Gustavo Henrique Bello Correa. Na tarde de 21 de maio, Correa matou Rodrigo Augusto de Pádua, fã da apresentadora que invadiu o quarto de hotel em Belo Horizonte onde a equipe de Hickmann estava hospedada com o objetivo de assassiná-la. O cunhado da apresentadora, agora réu, vai responder pelo crime e, ao final do processo, poderá ir a júri popular.

A denúncia apresentada pelo promotor Francisco de Assis Santiago tem como principal argumentação o fato de Pádua ter sido morto com três tiros na nuca. O inquérito da Polícia Civil apontou morte em legítima defesa e pediu o arquivamento do caso. Houve luta entre os dois antes de o invasor ser alvejado. Para o MP, no entanto, Correa realmente estava em legítima defesa, mas excedeu essa condição e praticou o homicídio intencionalmente.

A denúncia foi apresentada nesta quinta, 7, pela promotoria. Nesta sexta, Ana Hickmann publicou nas redes sociais a palavra "Indignação" e o significado da palavra no dicionário: "revolta", "sentimento de oposição", "de cólera", "provocada por uma circunstância injusta, indigna ou revoltante". A Polícia Civil informou que não vai se posicionar sobre a denúncia apresentada pela Promotoria.

Segundo informações do Fórum Lafayette, a primeira instância de Minas Gerais, foi emitida nesta sexta carta precatória para São Paulo para depoimento de Gustavo Correa, já dentro da fase de instrução do processo. Ao final, após o depoimento de testemunhas e da Polícia Civil, a Justiça decidirá se o acusado vai ou não a júri popular.