Justiça autoriza quebra de sigilo de acusada de matar namorado em motel

RIO - O juiz da 3ª Vara Criminal de Niterói, Peterson Simão, autorizou a quebra do sigilo telefônico de Verônica Verone de Paiva, de 18 anos, suspeita de ter assassinado o namorado em um motel da cidade, na região metropolitana do Rio.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 23, pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ). No entanto, a decisão é de quarta-feira, 18, quando o juiz prorrogou o prazo da prisão temporária da suspeita, que terminaria na sexta, por mais 25 dias.

Segundo o TJRJ, seis linhas telefônicas serão investigadas. O TJRJ não soube informar mais detalhes sobre a escolha das linhas, apenas que foi "de acordo com a investigação policial". O juiz determinou que as operadoras informem, em 72 horas, o nome e o CPF dos titulares de cada um dos respectivos números, assim como as chamadas feitas e recebidas entre 01 de setembro de 2010 e 18 de maio.

Verônica foi indiciada pelos crimes de homicídio e tentativa de ocultação de cadáver. O corpo do empresário Fábio Gabriel Rodrigues, de 33 anos, foi encontrado em um quarto do motel no dia 14 de maio. O caso está sendo investigado na 77ª DP (Icaraí).