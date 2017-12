Justiça congela bens na Zona Franca do AM A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens de dirigentes da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), do presidente do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas (Cieam), do responsável pela Mosaico Engenharia e de procuradores federais da Advocacia Geral da União na Suframa.