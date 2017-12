Justiça de Minas mantém prisão de primo do goleiro Bruno

SÃO PAULO - A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) negou, na tarde de quarta-feira, 4, o pedido de habeas corpus para Sérgio Rosa Sales, de 22 anos, primo do goleiro Bruno Fernandes. Ele está preso por suspeita de envolvimento com o desaparecimento e suposta morte de Eliza Samudio, ex-amante do atleta.

Os desembargadores Doorgal Andrada, Herbert Carneiro e Delmival de Almeida Campos entenderam que a prisão do paciente não é ilegal. De acordo com o TJ, dois desembargadores votaram contra o pedido de liberdade e um votou a favor.

Em sua decisão, o relator do recurso, Doorgal Andrada, disse que "No que tange à alegação acerca da existência de uma situação diferenciada em relação ao réu Sérgio Rosa Sales, pelo fato de ter este, na fase inquisitiva, contribuído, em tese, com a Justiça, tenho que tal argumento, isoladamente, não se sustenta para justificar o desmembramento do feito".

Eliza desapareceu no início de junho do ano passado. Na época do desaparecimento, a jovem tentava provar na Justiça que Bruno é pai de seu filho. O corpo dela ainda não foi localizado.