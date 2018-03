Justiça de SC discute na 5ª o futuro de R$ 27 mi da Mega-Sena

A Justiça catarinense voltará a discutir nesta quinta-feira, 25, com quem ficará os R$ 27 milhões do concurso 898 da Mega Sena, cujo sorteio ocorreu em setembro de 2007. O prêmio é reivindicado pelo marceneiro Flávio Júnior Biassi e por seu ex-patrão, Altamir José da Igreja, dono de uma serralheria. Em junho do ano passado, o juiz Edemar Gruber determinou que o montante fosse dividido, mas ambos recusaram. Altamir não aceitou partilhar o dinheiro, enquanto que seu ex-funcionário se mostrou insatisfeito com a quantia.

Ao todo, o concurso acumulado pagou R$ 54 milhões. Dois apostadores acertaram as seis dezenas, sendo um deles de Joaçaba, no meio-oeste do Estado. Com o bilhete em mãos, Altamir resgatou a metade do prêmio na Caixa Econômica Federal. Pouco depois, Biassi reclamou e disse ter fornecido os números e o dinheiro para a realização da aposta. O caso foi parar, então, na Justiça. A sessão desta quinta está marcada para as 9 horas e ocorrerá em Florianópolis. O relator do caso é o desembargador Monteiro Rocha.