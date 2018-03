Justiça de SP decide manter obra da Febem de Araçatuba O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve, na quarta-feira, 17, decisão que permite à Fundação Estadual do Bem Estar do Menor (Febem) a continuação da obra da unidade de Araçatuba, no interior de São Paulo, na estrada vicinal ART-449. Segundo o TJ-SP, o município de Araçatuba apresentou recurso contra liminar do presidente do TJ, desembargador Celso Limongi, em agosto do ano passado, permitindo a continuação da obra até a sentença da 5ª Vara Cível de Araçatuba. Na quarta, os desembargadores do Órgão Especial negaram por unanimidade o pedido do município, mantendo a liminar do presidente.