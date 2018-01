Justiça decreta prisão de 4 dos 11 militares investigados no Rio

O juiz Edmundo Franca de Oliveira da 2ª Auditoria Militar do Rio decretou na tarde desta quinta-feira, 19, a prisão preventiva de quatro dos 11 militares investigados pela morte de três jovens moradores do Morro da Providência, entregues a traficantes do morro da Mineira. O juiz acatou ao pedido feito pelo capitão Peçanha - encarregado do Inquérito Policial Militar aberto no Comando Militar do Leste. Veja também: Moradores não comentam se querem ou não saída do Exército Delegado diz que é evidente ligação de militares com tráfico Militares serão indiciados por morte de jovens, diz delegado Contrariando a Justiça, Exército continua na Providência A promotora militar Evelize Jourdan Covas Valle, que acompanha o inquérito, opinou favoravelmente pelo pedido, informou ontem o Ministério Público Militar. O pedido de prisão para o 2º tenente Vinícius Ghidetti, 3º sargento Leandro Maia Bueno e soldados José Ricardo Rodrigues de Araújo e Fabiano Eloi dos Santos tem por objetivo impedir que a liberdade deles prejudique a investigação. Os quatro, além de outros dois sargentos e cinco soldados, já estão presos no 1º Batalhão de Policiamento do Exército, na Tijuca, zona norte, desde domingo por determinação do Tribunal de Justiça do Rio.