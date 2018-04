Justiça decreta prisão de incendiários de ônibus em Niterói

SÃO PAULO - A Polícia Civil do Rio disse que a 4ª Vara Criminal de Niterói expediu mandados de prisão para sete suspeitos de incendiar um ônibus da Viação Brasília, no bairro da Engenhoca. O incêndio ao ônibus ocorreu no dia 29 de agosto de 2010. Eles foram indiciados pelos crimes de incêndio e associação ao tráfico de drogas.

O inquérito foi concluído pela 78ª DP (Fonseca). O fogo também atingiu a motocicleta de um estudante. Segundo testemunhas, jovens armados invadiram o coletivo com duas garrafas pets com gasolina e ordenaram que todos descessem do veículo. Ninguém se feriu.

Traficantes do Morro dos Marítimos teriam mandado queimar o ônibus para atrair a polícia ao local e coibir a invasão dos bandidos rivais do Morro do Fallet, em Santa Teresa. Após o incêndio, policiais do 12º BPM (Niterói) ocuparam os principais acessos ao Morro dos Marítimos. Durante a ocupação, 12 homens foram presos e um menor apreendido.