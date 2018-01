Justiça decreta prisão de suspeito de matar ambulante na praia de Copacabana

SÃO PAULO - A Justiça do Rio de Janeiro decretou no último domingo, 24, durante plantão judiciário, a prisão temporária de Irisvaldo de Souza Santana, de 23 anos, acusado de matar a tiros o vendedor ambulante Odair dos Santos, de 31 anos, na praia de Copacabana, zona sul do Estado.

Santana foi identificado pela polícia e já é considerado foragido. A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou a fotografia dele para tentar obter informações que ajudem na sua captura.

O crime ocorreu na manhã de sábado, 23, na altura do Posto 5. De acordo com informações da Polícia Militar, dois homens discutiam com Santos quando um deles sacou uma arma e atirou quatro vezes contra ele.

A vítima foi levada ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo as investigações, o motivo do homicídio seria a disputa de espaço na praia para a venda de produtos. De acordo com o Disque-Denúncia, a vítima e o suspeito brigavam há três meses por questões como os preços cobrados pelas mercadorias.