Justiça determina que Flamengo deposite pensão para filho de Eliza

SÃO PAULO - A Justiça do Rio de Janeiro determinou na última segunda-feira, 25, que o Clube de Regatas Flamengo deposite em juízo um porcentual do salário do ex-goleiro do clube, Bruno Fernandes.

Veja também:

Bruno diz que Eliza está viva e confia que voltará aos gramados

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O depósito deverá ser feito no processo pelo reconhecimento da paternidade e para recebimento de pensão, aberto por Eliza Samudio contra Bruno, quando ela estava grávida, em 2009. Além disso, Eliza acusava Bruno de tê-la agredido e tentado fazê-la abortar o bebê.

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio, a decisão foi dada pela juíza Maria Cristina de Brito, da 1ª Vara de Família da Barra da Tijuca, que estabeleceu que o clube deve depositar em conta judicial, até o dia 5 de cada mês, o equivalente a 17,5% do valor recebido pelo goleiro, que está suspenso.

A juíza também determinou que o laboratório responsável pelo exame de DNA da criança envie o resultado à Justiça, no prazo de cinco dias a partir da publicação do despacho.