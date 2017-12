Justiça determina restabelecimento dos serviços de telefonia em Nova Friburgo

RIO - O juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Friburgo, Fernando Luis Gonçalves de Moraes, determinou um prazo de 20 dias para que a empresa Telemar restabeleça o serviço de telefonia fixa em toda a cidade, na Região Serrana do Rio. Segundo ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado (MPRJ), quatro meses depois da tragédia provocada pela chuva, que só na cidade deixou mais de 420 mortos, moradores de diversos bairros continuam sem o serviço.

O prazo começa a contar a partir da intimação da companhia, e o restabelecimento só não será obrigatório nos imóveis interditados pela Defesa Civil. Caso a empresa descumpra a decisão, a pena única é de R$ 1 milhão, a ser revertida em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, administrado pelo Ministério da Justiça, em benefício das vítimas da tragédia.

O juiz determinou também que a empresa instale em até 15 dias um posto de atendimento em Nova Friburgo, por tempo indeterminado. A multa diária pelo descumprimento desta determinação é de R$ 30 mil.

Por meio de sua assessoria de imprensa, a Oi/Telemar informou que ainda não foi notificada pela Justiça. "A companhia esclarece que, após as chuvas e os deslizamentos de janeiro, seu serviço de telefonia fixa, móvel e banda larga já foi plenamente restabelecido na Região Serrana. Eventuais falhas na rede de telefonia fixa que venham a ocorrer atualmente são situações pontuais e estão sendo tratadas caso a caso", informou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda de acordo com a assessoria da companhia, diversos bairros de Nova Friburgo estão passando por obras de reconstrução da infraestrutura urbana, com a utilização de máquinas pesadas que, eventualmente, podem danificar a rede de telefonia já recuperada e provocar interrupções temporárias na prestação do serviço. "Em função das contingências do trabalho de recuperação da infraestrutura, a Oi providenciou reforço nas equipes técnicas de plantão desde janeiro no município".