Justiça Eleitoral tira mais 18 segundos de Mercadante por ''invasão'' de propaganda O candidato do PT ao governo de São Paulo, Aloizio Mercadante (foto), perdeu mais 18 segundos no horário eleitoral gratuito de rádio. Sentença do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) considerou que Mercadante invadiu o espaço reservado à propaganda de candidatos a deputado federal. O juiz auxiliar da propaganda eleitoral, Antônio Carlos Mathias Coltro, determinou ontem a redução de 18 segundos no programa do candidato petista no bloco de rádio de manhã e à tarde. Mercadante já havia perdido tempo em inserções no rádio e em bloco na TV. Para Mathias Coltro, a decisão constatou que "houve desvio de foco" no uso do espaço da campanha de deputado.