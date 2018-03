Justiça interdita maior presídio do Ceará O juiz Roberto Viana Diniz de Freitas, de Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza, interditou parcialmente ontem o Instituto Penal Paulo Sarasate (IPPS), o maior presídio do Ceará. O juiz acatou parecer do Ministério Público, que pedia a interdição por causa da superlotação que tem provocado conflitos constantes entre os internos. Somente neste ano, 13 presidiários foram mortos por companheiros de cela. Com capacidade para 950 detentos, o IPPS abriga atualmente 1.280.