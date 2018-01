Justiça manda eliminar lotação de Polinter O juiz João Felipe Nunes Ferreira Mourão, da 5ª Vara de Fazenda Pública do Rio, deu prazo de dez dias, a partir de anteontem, para que o governo acabe com a superlotação da Polinter, no Grajaú, zona norte. Uma ação ajuizada pela Defensoria Pública indicou a presença de 437 presos, onde cabem 287. O desrespeito implicará multa diária de R$ 10 mil.