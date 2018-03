Justiça manda prender Oscar Maroni, dono do Bahamas

A Justiça decretou ontem a prisão preventiva do empresário Oscar Maroni, dono da boate Bahamas, em Moema, zona sul, e do Oscar''''s Hotel, cujo prédio foi construído a 600 metros da cabeceira da pista do Aeroporto de Congonhas. Maroni é acusado pelo Ministério Público Estadual (MPE) de formação de quadrilha, tráfico de mulheres, exploração de prostíbulo e favorecimento à prostituição. A denúncia feita pelo promotor José Carlos Blat foi aceita pelo juiz Edson Aparecido Brandão, da 5ª Vara Criminal de São Paulo. A investigação começou em 2004, quando foram apreendidos na boate documentos contendo nomes e telefones pessoais de funcionários da Prefeitura de São Paulo (são citados Contru, Secretaria da Habitação e Administração Regional), policiais e de militares da Aeronáutica. ''''Eles podem evidenciar a facilitação para obtenção de benefícios visando o funcionamento sem qualquer interferência das autoridades públicas do prostíbulo, além da eventual facilitação na obtenção de documentos para a edificação e futuro funcionamento de hotel'''', diz a denúncia. Após o acidente com o Airbus A320 da TAM, o prédio do Oscar''''s Hotel foi lacrado pelo prefeito Gilberto Kassab (DEM). Construído como se fosse um prédio comercial, o local, na verdade era um flat residencial. Depois do prédio, sua boate também foi fechada pela Prefeitura.Personagem conhecido da noite paulistana, Maroni gosta de afirmar que mantém relações com políticos e outras pessoas poderosas e repete em suas entrevistas que já fez sexo com mais de 1.500 mulheres. O promotor usou as declarações do empresário em sua denúncia. Nela, Blat assim descreveu o Bahamas: ''''No primeiro andar, há 10 apartamentos dotados de dormitório e banheiro. Os apartamentos eram utilizados em alta rotatividade para a prática de atos libidinosos.'''' Segundo o promotor, ''''a casa de prostituição possui todo o equipamento e pessoal necessário para que o cliente possa manter relações sexuais efetuando o pagamento de valores fixados ou combinados com as prostitutas'''' - são relacionadas 22 das quase 150 mulheres que trabalham na casa. A boate funcionava do meio-dia às 4 horas. Os clientes tinham de pagar para entrar e usufruir do ''''balneário e da boate'''' - o programa com as garotas era pago à parte. As prostitutas circulavam seminuas pela casa ou com roupas íntimas pelo piso térreo da boate. Segundo a denúncia, as mulheres eram atraídas com a promessa de lucro e recebiam R$ 300,00 pelo programa, sendo fiscalizadas para que permanecessem o menor tempo possível com os clientes. A jornada diária era de 8 horas. Maroni é ainda acusado de realizar o concurso ''''Miss Garota de Programa'''', cuja vencedora ganhava uma viagem para Las Vegas (EUA). Além de Maroni outras cinco pessoas foram denunciadas por Blat porque participariam do esquema. Por fim, o promotor lembra que o empresário foi autuado pela Fazenda Pública Estadual por sonegação de impostos, o que lhe valeu uma multa de R$ 432 mil.